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Источник раскрыл роль ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске 

Газета.Ru 2 часа назад
Задержание россиян в Минске: какую роль сыграло ЦРУ
Фото: Газета.Ru
ЦРУ знало об операции СБУ, стремившейся «выманить» 33 граждан России через Белоруссию, сообщают СМИ. Американская разведка при желании могла бы раскрыть детали спецоперации, заявил журналистам источник. Изначально Киев хотел только арестовать россиян, но в итоге США решили внести раскол в отношения Москвы и Минска, добавил он.
Центральное разведывательное управление США было в курсе операции украинских спецслужб, намеревавшихся арестовать задержанных в июле в Минске 33 российских граждан. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил источник «компетентного ведомства».
Конечную цель миссии могла изменить именно американская сторона на последнем этапе, заявил собеседник канала. Корректировкой плана Киева занимался резидент ЦРУ.

«Здесь мы поможем временной следственной комиссии Верховной рады и «независимым» журналистам. Пожалуйста, подкараульте у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковина или его первого заместителя», — заявил он.

По словам источника, при желании представители ЦРУ могут раскрыть детали спецоперации. Решение заманить российских граждан в Белоруссию для «вылета в Стамбул» принимали именно американские разведчики.
9 сентября генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил газете «Коммерсантъ», что в операции, по итогам которой 33 россиянина были задержаны в Белоруссии, было задействовано несколько иностранных спецслужб.

«Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — сказал он.

По словам Краснова, «уже есть понимание», что спецслужб было несколько.
Граждане РФ были задержаны в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один россиянин был задержан в Гомельской области.
Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки. Минск также заявлял, что они могут быть сотрудниками «ЧВК Вагнера» (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).
Правоохранительные органы Белоруссии уточнили, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК» и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.
Задержание россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков является «надуманным предлогом», который «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», сообщили в МИД России после задержания «наемников».
Москва заверила Минск, что никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в суверенную политику других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — напомнил представитель Кремля.

9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Комитета госбезопасности республики Валерий Вакульчик был уволен из-за ситуации с задержанием «вагнеровцев».
При этом, когда скандал был в разгаре, Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию этих граждан. Когда 32 гражданина РФ вернулись в Россию (у одного из задержанных был белорусский паспорт), власти Украины выразили недовольство решением белорусских властей и впоследствии прекратили контакты с Минском.
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Комментарии
Политика , Статьи , Дмитрий Песков , Игорь Краснов , Валерий Вакульчик , Александр Лукашенко , СБУ , ЦРУ , Верховная Рада , Газета "Коммерсантъ" , Киев , Минск , Москва , США , Стамбул
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