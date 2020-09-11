Козак оценил итоги встречи по Донбассу

Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» завершились в Берлине. По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, все вопросы согласовать на прошедшей встрече не удалось.

Он также отметил, что «прорыва нет». Козак пояснил, что стороны обсуждали вопросы практической реализации минских соглашений, передает ТАСС.

Напомним, последняя встреча политсоветников в «нормандском формате» состоялась 3 июля в Берлине. Тогда Козак, который принимал участие в переговорах со стороны России, заявил, что украинская делегация не прояснила, когда именно будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.