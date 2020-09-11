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Памфилова назвала число наблюдателей на сентябрьских выборах 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Названо число наблюдателей на сентябрьских выборах
Фото: РИА Новости
Для работы на выборах 11—13 сентября направлено более 237 тыс. наблюдателей от партий, кандидатов и общественных палат, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Вот сейчас, согласно информации на утро нынешнее, на избирательные участки направлен 237 421 наблюдатель», — приводит её слова ТАСС.

В частности, от партий за голосованием будут наблюдать 95 805 человек, от кандидатов — 85 598, от общественных палат — 56 018.
Ранее в ЦИК заверили, что российская избирательная система полностью готова к проведению единого дня голосования.
Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах.
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Политика , Другое , Элла Памфилова , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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