Названо число наблюдателей на сентябрьских выборах

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Элла Памфилова. Для работы на выборах 11—13 сентября направлено более 237 тыс. наблюдателей от партий, кандидатов и общественных палат, заявила глава Центризбиркома России

«Вот сейчас, согласно информации на утро нынешнее, на избирательные участки направлен 237 421 наблюдатель», — приводит её слова ТАСС.

В частности, от партий за голосованием будут наблюдать 95 805 человек, от кандидатов — 85 598, от общественных палат — 56 018.

Ранее в ЦИК заверили, что российская избирательная система полностью готова к проведению единого дня голосования.

Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах.