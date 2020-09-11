Лавров заявил, что Берлин несёт репутационные потери из-за дела Навального 

«Всё это очень неприятно и наводит на серьёзные мысли, поэтому в интересах наших германских коллег всё-таки своё реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно пока голословные обвинения».