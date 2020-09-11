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Лавров заявил, что Берлин несёт репутационные потери из-за дела Навального 

ИА Regnum и ещё 11 40 минут назад
Лавров заявил, что Берлин несёт репутационные потери из-за дела Навального
Фото: РИА Новости
Скрывая факты, на которой основаны обвинения в адрес Москвы по «делу Навального», Берлин дискредитирует себя и немецкий народ, славящийся своей пунктуальностью, сообщил 11 сентября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров:

«Надеюсь, эти всё-таки нелепые действия будут прекращены, и Германия, хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности, выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией».

Лавров Российский дипломат добавил, что, с одной стороны, от Москвы «требуют расследования», а с другой стороны выясняется, что те, «кто сопровождал Навального, потихоньку тоже в Германию перебираются».
Лавров:

«Всё это очень неприятно и наводит на серьёзные мысли, поэтому в интересах наших германских коллег всё-таки своё реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно пока голословные обвинения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германская сторона поставила сегодня, 11 сентября, условие предоставления России данных по «делу Навального»: это будет сделано только если сам блогер Алексей Навальный согласится на передачу данных российской стороне.
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Политика , В мире , Происшествия , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Германия