Памфилова отчиталась о явке

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«За первый день, если говорить о явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5%, самая низкая — в Иркутской области на досрочных выборах губернатора — 8,11%», — цитирует её РИА Новости.

При этом на выборах в законодательные органы российских регионов наиболее высокая явка пока в Белгородской области (24,12%), а самая низкая — в Новосибирской области (7,8%).

Глава ЦИК добавила, что указанные данные «относительные», так как голосование продолжается.

Согласно утверждённому ЦИК порядку единого дня голосования, 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование, а 13 сентября — основной день голосования, передаёт ТАСС.