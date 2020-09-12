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Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Памфилова отчиталась о явке
Фото: АГН «Москва»
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что самая высокая явка в первый день досрочного голосования на выборах глав регионов зафиксирована в Татарстане — 27,5%.

«За первый день, если говорить о явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5%, самая низкая — в Иркутской области на досрочных выборах губернатора — 8,11%», — цитирует её РИА Новости.

При этом на выборах в законодательные органы российских регионов наиболее высокая явка пока в Белгородской области (24,12%), а самая низкая — в Новосибирской области (7,8%).
Глава ЦИК добавила, что указанные данные «относительные», так как голосование продолжается.
Согласно утверждённому ЦИК порядку единого дня голосования, 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование, а 13 сентября — основной день голосования, передаёт ТАСС.
Ранее председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.
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Комментарии 2
Политика , Элла Памфилова , Константин Костин , ФоРГО , Центризбирком России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Республика Татарстан
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