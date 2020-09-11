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В Кремле назвали дату визита Лукашенко в Россию 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердил информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко приедет в Москву 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
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«Рамблер» писал, что ранее 14 сентября в качестве даты приезда президента Белоруссии называли осведомленные источники.

«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит. У него будет общение с президентом Путиным», — пояснил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента России уточнил, что подписание документов не планируется.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Москва
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