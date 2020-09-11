Тихановская заявила о возможности избрания нового президиума КС оппозиции 

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что из президиума Координационного совета оппозиции страны «мало кто» остался на свободе. По её словам, может быть избран новый состав руководящего органа.

Такое заявление она сделала в интервью Tut.by. Она отметила, что в настоящее время решение о дальнейших действиях не принято.

Мало кто остался на свободе из президиума, но никто не подаёт заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум, — сказала она.