В Татарстане рассказали о «Мобильном избирателе» 

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Татарстане рассказали о «Мобильном избирателе», такой услугой уже воспользовались более 17 тысяч проголосовавших.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные ЦИК республики.

Как сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев , на сегодняшний день услугой воспользовались 17 253 татарстанца.

Проголосовать за президента республики татарстанцы могут и в Москве на 30 цифровых участках. Также жители республики могут до 14:00 13 сентября оставить заявку на надомное голосование.