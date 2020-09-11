Жириновский предложил отправить 100 тысяч россиян в Минск

"ЛДПР предлагает провести на центральных улицах Минска парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.