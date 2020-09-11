День трезвости: Где 11 сентября нельзя купить алкоголь

В советское время винодельческой продукции россияне пили 28 литров на душу населения, пива - 24 литра, а крепких алкогольных напитков - 10 литров. А сейчас потребление сместилось в сторону крепкого алкоголя, отмечает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз
. По его данным, сегодня крепкого алкоголя россияне пьют не менее 15 литров в год, а винодельческой продукции - 7 литров, пива - 50 литров (а в 2008 году - 81 литр). Снизить потребление алкоголя может разве что повышение уровня жизни, уверен эксперт.