День трезвости: Где 11 сентября нельзя купить алкоголь

Во многих регионах пройдут акции и марафоны в поддержку здорового образа жизни. По словам замминистра здравоохранения России Олега Салагая, сейчас уровень потребления алкоголя на душу населения составляет 9,16 литра на душу населения в год, что значительно меньше, чем 10 лет назад. По оценке отдельных экспертов, россияне стали потреблять за это время вдвое меньше алкоголя. При этом сократилась также заболеваемость алкогольными психозами примерно на 6%. На 10% сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем.