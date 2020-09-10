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Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой 

РИА Новости 14 минут назад
Вучич рассказал об извинениях Путина из-за поста Захаровой
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
Вучич сообщил, что провел с российским коллегой "отличный телефонный разговор".

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", — подчеркнул он.

«Неверно истолкован»: Захарова извинилась перед Сербией за пост
Ранее сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу". Позже она заявила, что ее пост неверно истолковали и добавила, что "единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".
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Комментарии 25
Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Александр Вучич , МИД , Сербия
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