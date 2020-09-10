Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

США поставили условие для восприятия России «всерьез» 

Lenta.ru 24 минуты назад
США поставили условие для восприятия России «всерьез»
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель США при ООН Кей Бейли Хатчисон рассказала о том, что российским властям необходимо расследовать произошедшее с Алексеем Навальным, если они хотят, чтобы страну и дальше воспринимали всерьез. Об этом сообщает «Интерфакс».
Алексей Навальный выступит с видеообращением до 22 сентября
Хатчисон поставила условие, что Россия должна пролить свет на то, кто мог быть причастен к данному делу, и принять соответствующие меры. Она отметила, что только в этом случае в мире к России продолжат относиться серьезно. Дипломат также призвала западные страны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила «дестабилизирующие действия».
Ранее Хатчисон заявила, что США ждут от России признания в причастности к интоксикации Алексея Навального. Она также отметила, что ряд стран НАТО хотят в будущем также принять меры из-за случившегося с Навальным.
2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы, после чего Навального перевезли в Германию.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Последние новости
Минюст предложил прекратить статус адвоката Пашаева Минюст предложил прекратить статус адвоката Пашаева В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса Белоруссии отказались давать деньги Белоруссии отказались давать деньги
Комментарии 13
Политика , В мире , Алексей Навальный , ООН , Правительство РФ , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая волна пандемии оставит россиян без магазинов
Вторая волна пандемии оставит россиян без магазинов
Чеченский скандал в Ницце: мэр пожаловался на травлю
Чеченский скандал в Ницце: мэр пожаловался на травлю
Лучше иммунитета: в РФ рассказали о вакцине от COVID
Лучше иммунитета: в РФ рассказали о вакцине от COVID
Литва признала Тихановскую президентом Белоруссии
Литва признала Тихановскую президентом Белоруссии
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение