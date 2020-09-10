США поставили условие для восприятия России «всерьез» 

Постоянный представитель США при ООН Кей Бейли Хатчисон рассказала о том, что российским властям необходимо расследовать произошедшее с Алексеем Навальным , если они хотят, чтобы страну и дальше воспринимали всерьез. Об этом сообщает «Интерфакс».

Хатчисон поставила условие, что Россия должна пролить свет на то, кто мог быть причастен к данному делу, и принять соответствующие меры. Она отметила, что только в этом случае в мире к России продолжат относиться серьезно. Дипломат также призвала западные страны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила «дестабилизирующие действия».

Ранее Хатчисон заявила, что США ждут от России признания в причастности к интоксикации Алексея Навального. Она также отметила, что ряд стран НАТО хотят в будущем также принять меры из-за случившегося с Навальным.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы, после чего Навального перевезли в Германию.