Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой 

Lenta.ru и ещё 2 47 минут назад
Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку. Перевод выступления Кадырова на заседании парламента Чечни приводит «Кавказский узел».
По мнению Кадырова, видео, на котором запечатлены истязания Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровским режимом», не стоило публиковать в открытом доступе, потому что «это неприлично».

«Когда наши люди публиковали людей со снятыми штанами, я первый был против этого: "Не публикуйте человека со снятыми штанами среди людей, среди женщин". Мы против этого. Как ты в Чечне наведешь порядок, когда такие..» — пристыдил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что отец Тепсуркаева говорит, что два года не видел сына, а тот уехал куда-то работать официантом.

«Его что, кто-то нашел и мучает? Ничуть не стесняется. Видел ролик, где он прогуливается — он не стесняется», — сказал Кадыров.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов также прокомментировал произошедшее. По его словам, Тепсуркаева наказали неизвестные за то, что он якобы оскорблял женщин.

«Я считаю счастливым человека, который его нашел и призвал его к ответу», — заявил Даудов, добавив, что ведется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым. В ролике он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя и передает эстафету администраторам 1ADAT. Позже «Новая газета» сообщила, что есть доказательства того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном.
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Комментарии 55
Политика , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вип-хата, виски, девочки: как будет сидеть Ефремов
Вип-хата, виски, девочки: как будет сидеть Ефремов
«После залпа нас уничтожат»: секреты ракетного удара
«После залпа нас уничтожат»: секреты ракетного удара
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
СМИ: Навальный прервал молчание
СМИ: Навальный прервал молчание
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть