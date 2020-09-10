Серьезная проблема: Меркель о деле Навального

"У Европы сегодня другие проблемы, но и они достаточно серьезные", — сказала глава правительства ФРГ.

Она отметила, что ЕС "в эти дни занимает как состояние здоровья Навального, так и, например, ситуация вокруг лагеря мигрантов Мориа".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".