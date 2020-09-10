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Меркель назвала ситуацию вокруг Навального достаточно серьезной проблемой для Европы 

ТАСС 34 минуты назад
Серьезная проблема: Меркель о деле Навального
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель считает "достаточно серьезной" проблемой для Европы в настоящее время ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом она заявила в четверг во время дискуссии, посвященной 30-й годовщине объединения Германии, организатором которой выступил Фонд Конрада Аденауэра.

"У Европы сегодня другие проблемы, но и они достаточно серьезные", — сказала глава правительства ФРГ.

Она отметила, что ЕС "в эти дни занимает как состояние здоровья Навального, так и, например, ситуация вокруг лагеря мигрантов Мориа".
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Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.
На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.
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Политика , Конрад Аденауэр , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Ангела Меркель , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Германия
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