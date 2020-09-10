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Глава Минфина США прокомментировал новые санкции против россиян 

РИА Новости 16 минут назад
В США прокомментировали новые санкции против россиян
Фото: © AP Photo / John Locher
США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной системы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина Украины за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы.

"США будут продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте американского минфина.

США ввели санкции против россиян
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
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Политика , В мире , Роберт Мюллер , Стивен Мнучин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Казначейство США , Минфин , США
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