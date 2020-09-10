В США прокомментировали новые санкции против россиян

США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной системы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина Украины за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы.
"США будут продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте американского минфина.
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.