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ЕС продлил на полгода санкции против граждан России 

ТАСС 54 минуты назад
ЕС принял решение по санкциям против РФ по Украине
Фото: EPA
Евросоюз продлил на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года — действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного после событий на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года", — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом в письменной форме", то есть без обсуждения.

"Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале 11 сентября 2020 года", — отмечается в заявлении.

Евросоюз весной 2014 года начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования Донецкой и Луганской народных республик.
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Политика , ЕС , Совет Европы , Брюссель
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