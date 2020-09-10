Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом 

"Могу вам сказать одно: конечно, мнение людей очень важно. К этому мнению все прислушиваются. Но людям также важно понять, что ситуация с Фургалом экстраординарная. Фургал обвиняется в причастности к тяжкому преступлению, к убийству. Виновным его может признать только суд. Поскольку речь идет о бывшем руководителе региона, все-таки это особый статус, и поскольку речь идет о тяжком преступлении, то понятно, что это дело рассматривается в Москве. Вот все, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу. Здесь просто нужно с пониманием отнестись к этому. Но только суд может объявить его виновным. До суда будет идти следствие", — сказал Песков, комментируя акции протеста в Хабаровске.