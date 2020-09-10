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Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом 

РИА Новости 2 часа назад
Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом
Фото: РИА Новости
Ситуация с арестом хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала экстраординарная, так как он обвиняется в причастности к организации убийств, и только суд может объявить его виновным, хотя мнение людей очень важно и к нему прислушиваются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу вам сказать одно: конечно, мнение людей очень важно. К этому мнению все прислушиваются. Но людям также важно понять, что ситуация с Фургалом экстраординарная. Фургал обвиняется в причастности к тяжкому преступлению, к убийству. Виновным его может признать только суд. Поскольку речь идет о бывшем руководителе региона, все-таки это особый статус, и поскольку речь идет о тяжком преступлении, то понятно, что это дело рассматривается в Москве. Вот все, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу. Здесь просто нужно с пониманием отнестись к этому. Но только суд может объявить его виновным. До суда будет идти следствие", — сказал Песков, комментируя акции протеста в Хабаровске.

Сегодняшнюю ситуацию там он охарактеризовал как рабочую.

"Ситуация рабочая, исполняющий обязанности губернатора работает, работает весьма интенсивно. Край же огромный, забот много, это и подготовка к зиме, и функционирование экономики региона, борьба с последствиями пандемии и экономического кризиса", — отметил пресс-секретарь президента.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , ФСБ , СИЗО "Лефортово"
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