В Кремле назвали «ахиллесову пяту» России 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демографическая ситуация является «ахиллесовой пятой» всей России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое заявление Песков сделал во время конференции для региональных СМИ.
Представитель Кремля рассказал, что со времен Великой Отечественной войны в России циклами повторяются демографические ямы.
Песков отметил, что, несмотря на принимаемые в стране меры для повышения рождаемости, быстрого эффекта не будет.
Как писал «Рамблер», осенью прошлого года в Счетной палате (СП) РФ заявили, что Россия рискует не достигнуть национальной цели по устойчивому естественному росту численности населения.
По данным СП, численность постоянного населения страны к 1 сентября 2019 года составила 146,7 миллиона человек. С начала года россиян стало на 52,5 тысячи человек меньше, причем миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76 процентов.
В Счетной палате подчеркнули, что естественная убыль населения ускоряется в России четвертый год подряд.