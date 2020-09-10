В Кремле назвали «ахиллесову пяту» России 

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Такое заявление Песков сделал во время конференции для региональных СМИ.

Представитель Кремля рассказал, что со времен Великой Отечественной войны в России циклами повторяются демографические ямы.

Песков отметил, что, несмотря на принимаемые в стране меры для повышения рождаемости, быстрого эффекта не будет.

Как писал «Рамблер», осенью прошлого года в Счетной палате (СП) РФ заявили, что Россия рискует не достигнуть национальной цели по устойчивому естественному росту численности населения.

По данным СП, численность постоянного населения страны к 1 сентября 2019 года составила 146,7 миллиона человек. С начала года россиян стало на 52,5 тысячи человек меньше, причем миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76 процентов.

В Счетной палате подчеркнули, что естественная убыль населения ускоряется в России четвертый год подряд.