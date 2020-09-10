Путин дал обещание части россиян

Президент России Владимир Путин указал, что россиян, которые остались без работы в период пандемии, необходимо «адресно поддержать», сообщает ТАСС. По словам главы государства, безработица на сегодняшний день в стране находится на недопустимо высоком уровне.

Заявление национального лидера прозвучало на совещании по экономическим вопросам. Путин подчеркнул, что в настоящее время ситуация на рынке труда в России остается напряженной. При этом он привел статистику, согласно которой 6% трудоспособного населения сегодня остается без работы. Всё потому, что показатели безработицы в течение года подросли из-за пандемии коронавируса. В связи с этим президент отметил необходимость поддержать людей, которые потеряли рабочее место из-за разгула инфекции.

«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», — цитирует агентство слова Путина.

При этом глава государства дал поручение участникам совещания подготовить предложения для организации конкретной помощи безработным россиянам.