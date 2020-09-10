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Путин пообещал помочь безработным 

Павел Тиунов 2 часа назад
Путин дал обещание части россиян
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин указал, что россиян, которые остались без работы в период пандемии, необходимо «адресно поддержать», сообщает ТАСС. По словам главы государства, безработица на сегодняшний день в стране находится на недопустимо высоком уровне.
Заявление национального лидера прозвучало на совещании по экономическим вопросам. Путин подчеркнул, что в настоящее время ситуация на рынке труда в России остается напряженной. При этом он привел статистику, согласно которой 6% трудоспособного населения сегодня остается без работы. Всё потому, что показатели безработицы в течение года подросли из-за пандемии коронавируса. В связи с этим президент отметил необходимость поддержать людей, которые потеряли рабочее место из-за разгула инфекции.

«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», — цитирует агентство слова Путина.

При этом глава государства дал поручение участникам совещания подготовить предложения для организации конкретной помощи безработным россиянам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил членам правительства свой вариант поддержки нетрудоустроенным гражданам РФ. По его словам, к пособию по безработице следует добавить безусловный базовый доход в размере трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (около 37 тысяч рублей).
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Политика , Андрей Кутепов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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