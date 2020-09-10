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Слуцкий обвинил Литву во вмешательстве в дела Белоруссии 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Слуцкий обвинил Литву во вмешательстве в дела Белоруссии
Фото: РИА Новости
Внесенная в сейм Литвы резолюция относительно соглашений России и Белоруссии — прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств, которое продолжает подогревать ситуацию в Белоруссии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В сейм Литвы в четверг внесена резолюция, призывающая международное сообщество не признавать новые договоры, заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Парламент Литвы также хочет потребовать, чтобы Россия "не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа". Литовские политики хотят ввести дополнительные санкции против РФ и Лукашенко, если будут предприниматься попытки "ограничить суверенитет страны незаконными средствами".

"Резолюция сейма Литвы относительно соглашений России и Белоруссии — прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств. Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал. Призываем своих коллег из сейма дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране, без давления и подсказок извне", — сказал Слуцкий журналистам.

"Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Белоруссии", — подчеркнул парламентарий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.
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Комментарии
Политика , СНГ , Леонид Слуцкий , Александр Лукашенко , Комитет госдумы по международным делам , МВД , Центризбирком России , Литва
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