Слуцкий обвинил Литву во вмешательстве в дела Белоруссии 

В сейм Литвы в четверг внесена резолюция, призывающая международное сообщество не признавать новые договоры, заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко . Парламент Литвы также хочет потребовать, чтобы Россия "не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа". Литовские политики хотят ввести дополнительные санкции против РФ и Лукашенко, если будут предприниматься попытки "ограничить суверенитет страны незаконными средствами".

"Резолюция сейма Литвы относительно соглашений России и Белоруссии — прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств. Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал. Призываем своих коллег из сейма дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране, без давления и подсказок извне", — сказал Слуцкий журналистам.

"Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Белоруссии", — подчеркнул парламентарий.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК , он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.