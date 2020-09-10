Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Сейм Литвы призвал к санкциям против России из-за Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Сейм Литвы призвал к санкциям против России из-за Белоруссии
Фото: Lenta.ru
Сейм Литвы 10 сентября принял резолюцию, в которой призвал международную общественность отреагировать на происходящее в Белоруссии, сообщает Delfi.
Среди авторов оказались спикер сейма Викторас Пранцкетис и глава МИД Линас Линкявичюс. В резолюции президент Белоруссии Александр Лукашенко назван незаконным руководителем. Литовские депутаты предлагают оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа и фактическую аннексию.
Сейм призывает Москву не вмешиваться в дела Белоруссии. Если же будут иметь место попытки «ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа», нужно применить дополнительные санкции против России и представителей белорусской власти.
Член консервативной фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Жигимантас Павиленис, представивший резолюцию, заявил, что Лукашенко «по существу завершает продажу» Белоруссии.

«Завершаются переговоры с Россией по последним статьям Союзного договора, после которых от страны ничего не останется — лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей. Мы не можем это допустить», — заявил он.

Ранее Линкявичюс сказал, что Россия хочет «быстрее присоединить» Белоруссию.
Прибалтика уже ввела санкции против белорусских чиновников, в том числе Лукашенко. Он обещал поставить «зажравшуюся» Литву на место.
В Белоруссии более месяца идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Последние новости
Навальный окончательно пришел в сознание Навальный окончательно пришел в сознание В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд
Комментарии
Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Викторас Пранцкетис , Александр Лукашенко , МИД , Литва , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прогноз погоды: зима начнется в ноябре с морозов в -10
Прогноз погоды: зима начнется в ноябре с морозов в -10
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
Как сидят в России и в мире
Как сидят в России и в мире
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение