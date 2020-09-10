В Кремле оценили планы Саакашвили вернуться в Грузию 

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В ходе общения с региональными журналистами Песков отметил, что у России по сути отсутствуют отношения с Грузией.

«Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, народы России и Грузии до сих пор ощущают эти последствия.

Песков считает, что главное, чтобы Саакашвили «снова дров не наломал в своей Грузии».

«Что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может», — отметил представитель Кремля.

В конце августа Саакашвили, занимающий пост главы исполнительного комитета реформ Украины, сообщил, что принял решение вернуться в Грузию.