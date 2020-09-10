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В Кремле оценили планы Саакашвили вернуться в Грузию 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
В Кремле оценили планы Саакашвили вернуться в Грузию
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться в грузинскую политику.
В ходе общения с региональными журналистами Песков отметил, что у России по сути отсутствуют отношения с Грузией.

«Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, народы России и Грузии до сих пор ощущают эти последствия.
Песков считает, что главное, чтобы Саакашвили «снова дров не наломал в своей Грузии».

«Что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может», — отметил представитель Кремля.

В конце августа Саакашвили, занимающий пост главы исполнительного комитета реформ Украины, сообщил, что принял решение вернуться в Грузию.
7 сентября лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что политсила выдвинула Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.
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Комментарии
Политика , В мире , Дмитрий Песков , Михаил Саакашвили , Григол Вашадзе , РИА Новости , Грузия
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