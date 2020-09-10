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«Провокация против РФ»: в Госдуме жестко ответили Помпео 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
«Провокация против РФ»: в Госдуме жестко ответили Помпео
Фото: РИА Новости
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о ситуации с Алексеем Навальным не оставляют сомнений в том, что это спланированная провокация против России. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. l «Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что к отравлению могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники».

«После заявления главы Госдепа США, в котором Помпео фактически обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является спланированной провокацией, направленной против России», — заявил член комитета Госдумы по международным делам.

Он подчеркнул, что «ярлык уже навешан» при том, что никаких доказательств причастности «высокопоставленных российских чиновников» не представлено.

«Россия крайне заинтересована в выяснении причин случившегося, но не намерена назначать виновных по прихоти Вашингтона», — заявил Сергей Железняк.

Он также назвал озвученную Госдепом позицию попыткой «оказать давление на мировую общественность» для введения новых санкций в отношении России.
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Политика , Алексей Навальный , Сергей Железняк , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , Госдума , РИА Новости , США
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