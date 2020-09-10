«Провокация против РФ»: в Госдуме жестко ответили Помпео 

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«После заявления главы Госдепа США, в котором Помпео фактически обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является спланированной провокацией, направленной против России», — заявил член комитета Госдумы по международным делам.

Он подчеркнул, что «ярлык уже навешан» при том, что никаких доказательств причастности «высокопоставленных российских чиновников» не представлено.

«Россия крайне заинтересована в выяснении причин случившегося, но не намерена назначать виновных по прихоти Вашингтона», — заявил Сергей Железняк.

Он также назвал озвученную Госдепом позицию попыткой «оказать давление на мировую общественность» для введения новых санкций в отношении России.