«Провокация против РФ»: в Госдуме жестко ответили Помпео 

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о ситуации с Алексеем Навальным не оставляют сомнений в том, что это спланированная провокация против России. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. l «Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что к отравлению могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники».
«После заявления главы Госдепа США, в котором Помпео фактически обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является спланированной провокацией, направленной против России», — заявил член комитета Госдумы по международным делам.
Он подчеркнул, что «ярлык уже навешан» при том, что никаких доказательств причастности «высокопоставленных российских чиновников» не представлено.
«Россия крайне заинтересована в выяснении причин случившегося, но не намерена назначать виновных по прихоти Вашингтона», — заявил Сергей Железняк.
Он также назвал озвученную Госдепом позицию попыткой «оказать давление на мировую общественность» для введения новых санкций в отношении России.