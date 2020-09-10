По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль пока не располагает официальной информацией о состоянии Алексея Навального . Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», 20 августа Навальный был госпитализирован в Омске, а затем перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». При этом немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на медиков сообщило о том, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, и в психическом плане он восстановился практически полностью.

В свою очередь Песков подчеркнул, что российские власти пока не располагают официальной информацией о состоянии здоровья Навального.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания, намеки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также выразил недоумение по поводу того, что возникли трудности с передачей Германией результатов анализов Навального.