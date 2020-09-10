Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кремль сделал заявление о состоянии Навального 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль пока не располагает официальной информацией о состоянии Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», 20 августа Навальный был госпитализирован в Омске, а затем перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». При этом немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на медиков сообщило о том, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, и в психическом плане он восстановился практически полностью.
СМИ: Навальный прервал молчание
В свою очередь Песков подчеркнул, что российские власти пока не располагают официальной информацией о состоянии здоровья Навального.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания, намеки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также выразил недоумение по поводу того, что возникли трудности с передачей Германией результатов анализов Навального.
Комментарии 42
Политика , Видео , Алексей Навальный , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Китай нашел способ «отпугнуть» США от границ России
Китай нашел способ «отпугнуть» США от границ России
«Перебор»: Каменских осудили за фото в бикини
«Перебор»: Каменских осудили за фото в бикини
Что стало с Владимиром Брынцаловым
Что стало с Владимиром Брынцаловым
Видео
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
00:50
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
Происшествия
Погром с топором в супермаркете попал на видео
00:55
Погром с топором в супермаркете попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение