Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кремль прокомментировал заявление Конте о комиссии по Навальному 

Павел Тиунов 1 час назад
Кремль прокомментировал заявление Конте о комиссии по Навальному
Фото: РИА Новости
Кремль опроверг заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что в России планируется создание комиссии по расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что «возникло недопонимание».
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным последний пообещал создать комиссию по расследованию происшествия с Навальным, а также выразил готовность к сотрудничеству с германскими властями по этому вопросу.
В Кремле, комментируя высказывание итальянского политика, отметили, что никакую комиссию в России создавать пока не планировалось. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что возникло недопонимание.
Он подчеркнул, что Путин в разговоре с Конте затронул тему ситуации с Навальным. Но глава государства лишь отметил, что в российские правоохранители до сих пор проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента, а оснований для возбуждения уголовного дела выявлено не было.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Комментарии 2
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии рассказали, кто мог отравить Навального
В Германии рассказали, кто мог отравить Навального
Германия ответила Лукашенко за фальсификацию
Германия ответила Лукашенко за фальсификацию
В Европе не поверили в отравление Навального Москвой
В Европе не поверили в отравление Навального Москвой
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Видео
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
00:50
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение