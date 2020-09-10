Кремль прокомментировал заявление Конте о комиссии по Навальному 

Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным последний пообещал создать комиссию по расследованию происшествия с Навальным, а также выразил готовность к сотрудничеству с германскими властями по этому вопросу.

В Кремле, комментируя высказывание итальянского политика, отметили, что никакую комиссию в России создавать пока не планировалось. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что возникло недопонимание.

Он подчеркнул, что Путин в разговоре с Конте затронул тему ситуации с Навальным. Но глава государства лишь отметил, что в российские правоохранители до сих пор проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента, а оснований для возбуждения уголовного дела выявлено не было.