Ситуацию с Навальным обсудят в Госдуме

"Сегодня мы столкнулись с массированной кампанией по дискредитации России и ее руководства в глазах зарубежной общественности и населения страны. В публикациях зарубежных СМИ делаются безапелляционные выводы, хотя в ситуации с заболеванием и возможным отравлением Навального пока больше вопросов, чем ответов", — заявил депутат.