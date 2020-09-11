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Ситуацию с Навальным обсудят на заседании комиссии Думы по вмешательству извне 

ТАСС и ещё 20 1 час назад
Ситуацию с Навальным обсудят в Госдуме
Фото: РИА Новости
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обсудит на ближайшем заседании собранные данные, в том числе публикации зарубежных СМИ, о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы комиссии Василия Пискарева.

"Собранные к настоящему моменту российской стороной данные об обстоятельствах произошедшего с Навальным будут обсуждаться на очередном заседании комиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России, которое состоится после открытия осенней сессии Государственной думы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в пятницу Пискарев провел рабочую встречу с представителями МИД России, где обсуждалась эта тема.

"Сегодня мы столкнулись с массированной кампанией по дискредитации России и ее руководства в глазах зарубежной общественности и населения страны. В публикациях зарубежных СМИ делаются безапелляционные выводы, хотя в ситуации с заболеванием и возможным отравлением Навального пока больше вопросов, чем ответов", — заявил депутат.

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Комментарии 5
Политика , Алексей Навальный , МИД , Госдума
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