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Финансист оценил предложение Медведева о выплатах всем россиянам 

News.ru и ещё 2 13 минут назад
Предложение Медведева о выплатах россиянам оценили
Фото: ТАСС
Российский бюджет не потянет выплаты всем россиянам гарантированного минимального дохода, так как в казне просто нет столько денег. Такое мнение высказал шеф-аналитик компании «Телетрейд» Пётр Пушкарёв.
Так финансист прокомментировал предложение Дмитрия Медведева давать выплаты всем россиянам на личные расходы, независимо от социального, экономического положения и рода деятельности. Только по самым простым подсчётам выплата даже полутора МРОТ на человека в месяц составила бы в 2020 году 18,2 тыс. рублей, а в год — 218,4 тыс. рублей, приводят слова аналитика «Известия».
Для всего населения страны потребовалось бы 20 трлн рублей в год и более. Эта сумма, говорит Пушкарёв, равна всей спрогнозированной до пандемии доходной части бюджета страны, которая составляет 20,3 трлн рублей, или 18% от ВВП.
Российскому бюджету не по силам такие траты. И даже если платить по пять-шесть тысяч рублей в месяц, общая сумма тоже окажется неподъёмной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший председатель правительства и глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в России минимального гарантированного дохода. Он напомнил, что такие модели действуют в некоторых странах.
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Политика , Дмитрий Медведев , Единая Россия , газета "Известия"
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