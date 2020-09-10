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«Известия»: Россия не станет закупать иностранные вакцины от COVID-19 

Газета.Ru 11 минут назад
РФ отказалась закупать иностранные вакцины от COVID-19
Фото: ТАСС
Россия будет использовать отечественные препараты, и не планирует приобретать иностранные вакцины от коронавируса нового типа. Об этом "Известиям" рассказали в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.
Так российские дипломаты ответили на вопрос журналистов издания о том, собирается ли Москва присоединиться к механизму ВОЗ COVAX, задачей которого является предоставление вакцин всем странам мира.

"С учетом того, что вакцинацию населения России от COVID-19 предполагается проводить препаратами отечественного производства, необходимость принимать обязательства по закупкам вакцин в рамках COVAX у нашей страны отсутствует", — рассказали собеседники издания.

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Политика , Общество , ООН , газета "Известия"
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