РФ отказалась закупать иностранные вакцины от COVID-19

Россия будет использовать отечественные препараты, и не планирует приобретать иностранные вакцины от коронавируса нового типа. Об этом "Известиям" рассказали в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.
Так российские дипломаты ответили на вопрос журналистов издания о том, собирается ли Москва присоединиться к механизму ВОЗ COVAX, задачей которого является предоставление вакцин всем странам мира.
"С учетом того, что вакцинацию населения России от COVID-19 предполагается проводить препаратами отечественного производства, необходимость принимать обязательства по закупкам вакцин в рамках COVAX у нашей страны отсутствует", — рассказали собеседники издания.