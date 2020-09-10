РФ отказалась закупать иностранные вакцины от COVID-19

Россия будет использовать отечественные препараты, и не планирует приобретать иностранные вакцины от коронавируса нового типа. Об этом "Известиям" рассказали в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.

Так российские дипломаты ответили на вопрос журналистов издания о том, собирается ли Москва присоединиться к механизму ВОЗ COVAX, задачей которого является предоставление вакцин всем странам мира.