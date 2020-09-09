Антонов: Россия и США не обсуждали обмен заключёнными 

«Тема «обмена» осужденных в России американцев на россиян в США нами никогда не поднималась. В статье (журнала. — RT) содержится откровенная ложь. Намеренное искажение слов и действий российского gосла — со ссылкой на американских чиновников — вызывает удивление и отторжение», — говорится в комментарии Антонова.