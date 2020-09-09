Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Слишком многое связывает». В Совфеде не верят в охлаждение отношений с Сербией 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
В Совфеде оценили охлаждение отношений с Сербией
Фото: Национальная Служба Новостей
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН рассказал, повлияет ли отказ Сербии от военных учений на отношения с Россией.
Сербия под давлением Евросоюза решила заморозить совместные военные учения с Россией и Белоруссией. Они должны были пройти 10-15 сентября. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что не видит в этом ничего страшного.

«Слишком многое нас связывает, чтобы сербы пошли на какое-то охлаждение отношений с нашей страной», — сказал политик.

Отказ от военных учений он объяснил напряженной ситуацией в Белоруссии и событиями с оппозиционером Алексеем Навальным. Вместе с тем он отметил, что Сербия — суверенное государство, которое вправе принимать решения, которые считает верными.

«Только пусть посмотрит на Украину, пусть посмотрит на Белоруссию, как спокойно союзники по ЕС сдают эти страны, когда им это выгодно. Если они думают, что тем самым ускорят свое вступление в Евросоюз, то я не уверен. А что касается НАТО, то сербы сами туда не стремятся», — отметил сенатор.

Он добавил, что как только Сербия отдалится от России, она будет обречена, так как останется одна в окружении многих недружественных ей государств. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили результаты встречи сербской стороны с представителями США, а также новые переговоры в Брюсселе.
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
Национальная Служба Новостей: последние новости
Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля о лечении ее супруга Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля о лечении ее супруга В Кремле прокомментировали отмену «Прямой линии с Путиным» В Кремле прокомментировали отмену «Прямой линии с Путиным» Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР
Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Александр Вучич , ЕС , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , НАТО , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Стало известно о тяжелом состоянии Тереховой
Стало известно о тяжелом состоянии Тереховой
Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся
Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
00:30
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Происшествия
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение