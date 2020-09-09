В Совфеде оценили охлаждение отношений с Сербией

«Только пусть посмотрит на Украину, пусть посмотрит на Белоруссию, как спокойно союзники по ЕС сдают эти страны, когда им это выгодно. Если они думают, что тем самым ускорят свое вступление в Евросоюз, то я не уверен. А что касается НАТО, то сербы сами туда не стремятся», — отметил сенатор.