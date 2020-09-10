«Это абсолютная чушь»: Россия и Белоруссия не сольются

Дмитрий Песков выступил синхронно с Александром Лукашенко в том, чтобы развеять страхи и опасения, существующие как в России, так и в Белоруссии, по поводу того, что нынешний кризис в республике может привести к потере суверенитета страны и ее «поглощению» большим «старшим братом». При этом, по его словам, у наших стран разная политическая культура. «У нас иной политический ландшафт и иные политические тенденции», — заметил Песков.
В своем пространном интервью российским телеканалам президент Белоруссии также заявил, что в современных реалиях не видит возможности для политической интеграции с Россией. Он сослался на то, что союзный договор был подписан более 20 лет назад и что сегодня многие его положения невозможно реализовать, поскольку выросло новое поколение белорусов, которые иначе оценивают подобную перспективу. Вместо этого он предлагает обсуждать дорожные карты экономической интеграции.
Действительно, в сфере экономики обсуждать можно много чего. В результате длительных особых экономических отношений наших двух стран основные преференции от них получал Минск. Но нынешний кризис показал, что, как говорится, «не в коня корм». Значит, их надо перестраивать, в том числе в плане повышения эффективности самой белорусской экономики.
Экономические интересы России в Белоруссии велики. Объем предоставленных кредитов только по межгосударственной линии составляет почти 8 млрд долларов, плюс еще около 10 млрд кредитов было выделено на строительство АЭС. Богатый Китай дал белорусам взаймы чуть более 3 млрд долларов. Объем накопленных российских инвестиций в белорусскую экономику составляет примерно 4,5 млрд долларов. Еще столько же выложил «Газпром» в свое время за приобретение трубопроводной компании «Белтрансгаз». Возможно, сильно переплатив.
Одни только энергетические дотации России Белоруссии с 2012-го по 2019 год достигли суммарно, по подсчетам СМИ, 45 млрд долларов, составляя в разные годы от 8% до 17% белорусского ВВП. Это и льготная стоимость российского газа — лишь в этом году поставки на фоне падения мировых цен из-за пандемии идут по ценам выше среднеевропейских. Это и нулевые экспортные пошлины на нефть. Это и беспошлинный импорт нефтепродуктов из России. Нынешний «налоговый маневр» в российской нефтянке не устраивает Минск, который по-прежнему хочет установить более выгодный для себя механизм ценообразования, притом на постоянной основе.
Долгие годы Лукашенко обменивал российские субсидии на обещания и разные политические уступки Москве. Однако особых уступок от него так и не последовало. Эта схема, поскольку вопрос о политической интеграции в обозримом будущем вроде как снимается, более работать не сможет. Но тогда, наверное, надо вести речь о более глубоком проникновении российского бизнеса в Белоруссию и предоставлении ему определенных преференций, которых ранее он был лишен. В том числе на фоне спекулятивных разговоров по поводу защиты белорусского суверенитета от поползновений Москвы.
Определенный интерес для российского бизнеса могут представлять белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке, Минский и Жодинский автомобильные заводы, ряд других объектов. Интересна была бы кооперация с «Беларуськалием», разорванная несколько лет назад на фоне скандала с «Уралкалием» и ареста его директора Владислава Баумгартнера. Для некоторых белорусских предприятий Россия занимает от 40% до 60% рынка сбыта производимой продукции. Например, для завода «Атлант», производителя бытовой техники.
Или, например, еще восемь лет назад Россия предлагала создать единую компанию по производству тяжелых грузовиков, объединив МАЗ и КамАЗ. Но Лукашенко соглашался сделать это только на паритетных началах, притом что по объемам производства и выручки КамАЗ превосходит МАЗ в три-четыре раза. Затем, когда Москва отказалась, разорвал сделку со скандалом. Может, теперь он в подобных вопросах станет сговорчивее?