«Это абсолютная чушь»: Россия и Белоруссия не сольются

Долгие годы Лукашенко обменивал российские субсидии на обещания и разные политические уступки Москве. Однако особых уступок от него так и не последовало. Эта схема, поскольку вопрос о политической интеграции в обозримом будущем вроде как снимается, более работать не сможет. Но тогда, наверное, надо вести речь о более глубоком проникновении российского бизнеса в Белоруссию и предоставлении ему определенных преференций, которых ранее он был лишен. В том числе на фоне спекулятивных разговоров по поводу защиты белорусского суверенитета от поползновений Москвы.