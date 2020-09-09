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Путин подколол правительство из-за подготовки к зиме 

Мария Иванова 2 часа назад
Путин подколол правительство из-за подготовки к зиме
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин предупредил министров, что власти должны подготовиться к грядущей зиме заранее. Отрывок записи совещания Путина с членами правительства опубликовал Telegram-канал Пул N3.

«Уважаемые коллеги, надеюсь, что зима нас врасплох не застанет», — заявил президент.

Как сообщал «Рамблер», во время совещания с Путиным министр энергетики Александр Новак рассказал, что в предстоящем отопительном сезоне потребление электроэнергии в России вырастет на 1,6 процента.
По данным министра, 91 процент из 925 объектов электроэнергетики уже готов к осенне-зимнему периоду.
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Политика , Александр Новак , Владимир Путин
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