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В кабинете Путина оказалось прохладно 

Lenta.ru 35 минут назад
В кабинете Путина оказалось прохладно
Фото: РИА Новости
В рабочем кабинете президента России Владимира Путина оказалось прохладно. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов РИА Новости, входящих в кремлевский пул.

«Как стало известно пару часов назад из надежных источников, у него [президента России] в кабинетах прохладно», — говорится в публикации.

Ранее глава государства провел совещание с членами правительства с вопроса подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Путину докладывал министр энергетики Александр Новак. Президент выразил надежду, что «зима нас врасплох не застанет».
21 июня в сети появился кадр интерьера кабинета президента из интервью Путина каналу «Россия 1». Пользователи заметили на снимке черный кожаный диван с несколькими подушками. При этом почти половина дивана накрыта изображением президента. Рядом сверху стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, постер с Путиным — подарок из Японии. Портрет президента, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур страны.
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Политика , Иисус Христос , Александр Новак , Владимир Путин
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