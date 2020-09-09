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Колесникова стала подозреваемой в деле о попытке захвата власти 

News.ru и ещё 30 2 часа назад
Колесникова подозревается в призывах к захвату власти
Фото: РИА Новости
Адвокат председателя президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак заявила, что оппозиционерка проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти.
Украина выступила с заявлением по Колесниковой
Таким образом Колесникова стала первым членом КС, у которой подобный статус, передаёт РИА Новости.

Статус у неё подозреваемой, — сказала она.

Казак добавила, что она является фигуранткой «дела Координационного совета». В настоящий момент нет информации, на какой срок Колесникова задержана.
7 сентября КС оппозиции сообщил, что Колесникова, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.
8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.
Как писал NEWS.ru, 9 сентября стало известно, что она находится в минском СИЗО № 1.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Иван Кравцов , Мария Колесникова , ФСИН , РИА Новости
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