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Кремль оценил вероятность повторения белорусских событий в РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Кремль оценил вероятность повторения белорусских событий в РФ
Фото: РИА Новости
В России иная политическая культура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли события, связанные с акциями протеста в Белоруссии, в будущем повториться в России. По его словам, несмотря на то, что РФ и Беларусь образуют Союзное государство, от этого они не перестают оставаться независимыми друг от друга странами, сообщает «Царьград».
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ заявил, что Россия не застрахована от повторения «белорусского сценария». Журналисты на очередной встрече с официальным представителем президента РФ Дмитрием Песковым попросили его прокомментировать слова главы республики.
Пресс-секретарь подчеркнул, что не стал бы проводить параллели между российскими и белорусскими властями, поскольку они руководят двумя разными суверенными государствами. По его словам, в России и Белоруссии сформировались отличающиеся друг от друга «политическая культура», «политический ландшафт» и «политические тенденции».
При этом он добавил, что если в республике политические особенности у соседей не такие, как в России, то это не значит, что они «неверные».
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Царьград ТВ
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