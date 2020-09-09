Кремль оценил вероятность повторения белорусских событий в РФ 

России иная политическая культура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос журналистов, могут ли события, связанные с акциями протеста в Белоруссии , в будущем повториться в России. По его словам, несмотря на то, что РФ и Беларусь образуют Союзное государство, от этого они не перестают оставаться независимыми друг от друга странами, сообщает «Царьград».

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ заявил, что Россия не застрахована от повторения «белорусского сценария». Журналисты на очередной встрече с официальным представителем президента РФ Дмитрием Песковым попросили его прокомментировать слова главы республики.

Пресс-секретарь подчеркнул, что не стал бы проводить параллели между российскими и белорусскими властями, поскольку они руководят двумя разными суверенными государствами. По его словам, в России и Белоруссии сформировались отличающиеся друг от друга «политическая культура», «политический ландшафт» и «политические тенденции».

При этом он добавил, что если в республике политические особенности у соседей не такие, как в России, то это не значит, что они «неверные».