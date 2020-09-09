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В Кремле прокомментировали отмену прямой линии с Путиным 

РИА Новости 20 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным.
По словам Пескова, в последнее время глава государства фактически проводит прямую линию во время интерактивных встреч.

"Вы видите, как часто президент общается с руководителями регионов, видите, как часто он общается с коллективами. Все это фактически осуществляется в том же формате, что и прямая линия. Поэтому можно сказать образно, что прямая линия у президента идет несколько последних месяцев", — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что в Кремле попробуют "как-то добавить" элементы прямой линии в ежегодную пресс-конференцию президента, которая обычно проходит во второй половине декабря. Пока что общение Путина с прессой планируется "в живом формате", но не исключены и корректировки, добавил пресс-секретарь.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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