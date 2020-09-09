Скрывавшийся замминистра арестован за крупную взятку 

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов был задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Следователи полагают, что высокопоставленный чиновник похитил около 600 миллионов рублей.
Тихонова задержали накануне. Весь вчерашний день с ним проводили следственные действия, правоохранители также устроили обыски в министерстве и в кабинете замдиректора «Российского энергетического агентства» (РЭА). По данным «Коммерсанта», дело касается хищения средств в ходе реализации госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013-2015 годы.
Отмечается, что только на разработку информационной системы топливно-энергетического комплекса Минэнерго выделило РЭА 968 млн рублей, часть из которых, по версии следствия, были выведены.
ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко, сообщает, что Тихонову было предъявлено обвинение в хищении около 600 миллионов рублей.
Отмечается, что высокопоставленный чиновник свою вину не признает. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.