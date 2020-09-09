Скрывавшийся замминистра арестован за крупную взятку 

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов был задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Следователи полагают, что высокопоставленный чиновник похитил около 600 миллионов рублей.

Тихонова задержали накануне. Весь вчерашний день с ним проводили следственные действия, правоохранители также устроили обыски в министерстве и в кабинете замдиректора «Российского энергетического агентства» (РЭА). По данным «Коммерсанта», дело касается хищения средств в ходе реализации госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013-2015 годы.

Отмечается, что только на разработку информационной системы топливно-энергетического комплекса Минэнерго выделило РЭА 968 млн рублей, часть из которых, по версии следствия, были выведены.

ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко , сообщает, что Тихонову было предъявлено обвинение в хищении около 600 миллионов рублей.

Отмечается, что высокопоставленный чиновник свою вину не признает. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.