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Раскрыты подробности новых санкций ЕС против Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Раскрыты подробности новых санкций ЕС против Белоруссии
Фото: Lenta.ru
Евросоюз может расширить санкционный список в отношении граждан Белоруссии. Детали европейских мер раскрыл заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик, его цитирует РИА Новости.
Он предположил, что санкции могут коснуться 40 или даже 50 человек. Ранее в Евросоюзе утверждали, что готовящиеся ограничительные меры затронут до 20 человек.
«Мы [в Варшаве] добиваемся того, чтобы этот список носил открытый характер, чтобы его можно было максимально расширить», — подчеркнул Вавжик. Дипломат добавил, что меры должны также коснуться представителей силовых ведомств, «ответственных за применение пыток в отношении протестующих».
31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они будут включать в себя запрет на въезд — это означает отмену официальных визитов главы государства.
О планах ввести санкции против первых лиц республики также сообщали и в ЕС и США. США же рассматривают введение санкций против семи граждан республики, которых считают ответственными за нарушения на выборах президента и массовое применение насилия против протестующих.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.
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Комментарии
Политика , В мире , Европа , СНГ , Санкции , Крым наш , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , РИА Новости , Варшава , Польша
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