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В России официально ликвидировали Минкавказ 

РИА Новости и ещё 12 6 часов назад
В России официально ликвидировали Минкавказ
Фото: РИА Новости
Министерство по делам Северного Кавказа РФ официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перешли в ведение Минэкономразвития, сообщается на сайте этого министерства.
Ранее президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-главу министерства Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития. таким образом, вместо 22 министерств осталось 21.

"Министерство по делам Северного Кавказа РФ официально ликвидировано. Министерство экономического развития РФ в полном объеме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное направление курирует первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, который с февраля этого года провел встречи с главами Северо-Кавказских регионов. Итогом этих встреч стала корректировка планов в части социально-экономического развития макрорегиона, индустрии туризма и инвестполитики. Наряду с этим были выявлены и определены дополнительные точки роста.

"За это время была проведена большая работа по анализу текущего состояния развития регионов СКФО, выявлены системные проблемы и подходы к их решению, синхронизированы действия региональных властей и министерства по обеспечению исполнения мероприятий госпрограммы социально-экономического развития СКФО, что особенно важно в текущих социально-экономических условиях. Минэкономразвития будет уделять пристальное внимание вопросам развития округа, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения уровня жизни жителей округа", — приводятся слова Бабича в сообщении.

Уточняется, что госпрограмма уже частично скорректирована, изменения коснулись перераспределения средств внутри программы, также было принято решение о реорганизации институтов развития СКФО.
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Политика , Москва
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