В РФ начинается досрочное голосование на выборах

Досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября начинается в пятницу в большинстве регионов РФ . При этом голосование на выборах губернатора Камчатского края уже началось в 08:00 по местному времени (23:00 мск четверга), на полуострове открылись 179 основных и девять временных избирательных участков, восемь из которых расположены в медучреждениях.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что комиссия приняла решение о возможности голосования 11 и 12 сентября в рамках своих законных полномочий в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности россиян.

Традиционно голосование проходит на избирательных участках с 8:00 до 20:00 по местному времени. Согласно порядку досрочного голосования, 11 и 12 сентября россияне смогут проголосовать на самих избирательных участках, придомовых территориях, а также на дому и вне помещения для голосования. Досрочное голосование в помещениях для голосования будет проводиться на 40,5 тыс. избирательных участков в 63 субъектах РФ, на дому — более чем на 42 тыс. участков в 68 регионах.

Помимо этого, в 28 регионах страны будет организовано голосование на придомовых территориях, которое Памфилова в шутку назвала "голосованием на пеньке". Глава ЦИК отметила, что "требования к этому виду голосования ужесточены, обеспечена тайна голосования и возможность наблюдения". Также в 40 регионах РФ будет организовано голосование в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено.

Памфилова неоднократно заявляла, что ЦИК гарантирует сохранность всех бюллетеней, которые будут храниться в специальных сейф-пакетах при проведении трехдневного голосования. По ее словам, заменить сейф-пакеты будет невозможно, так как "каждый пакет имеет свой индивидуальный номер, который фиксируют и члены комиссии, представители разных партий, наблюдатели расписываются на нем". Глава ЦИК добавила, что "если вдруг кто-то испортит один пакет и переложит бюллетени в другой, все это будет признано недействительным, потому что индивидуальный номер не будет соответствовать". Перед подсчетом бюллетеней будет проверяться соответствие индивидуальных номеров всех сейф-пакетов.

ЦИК принял серьезные меры санитарно-эпидемиологической защиты на избирательных участках по аналогии с общероссийским голосованием по поправкам к конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля. В частности, будет проводиться обязательная дезинфекция помещений для голосования, температурный контроль на входе, выдача индивидуальных средств защиты каждому избирателю и члену комиссии.

Статистика выборов

Выборами разного уровня в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 тыс. 363 депутатских мандата и выборные должности.

В частности, пройдут прямые выборы глав 18 регионов РФ: республик Татарстан, Коми, Чувашия, Пермского, Камчатского и Краснодарского краев, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областей, Еврейской автономной области и города Севастополя. Глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Избиратели 11 регионов — Республики Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа — будут голосовать за депутатов региональных парламентов.

Кроме того, пройдет ряд крупных выборов муниципального уровня: глав пяти крупных городов — Ангарска, Черногорска, Белогорска, Краснокаменска, Черемхово, депутатов представительных органов власти (городских дум и советов) 22 региональных столиц. Также пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях.

В общей сложности, согласно статистике ЦИК, на выборы разного уровня было выдвинуто около 171 тыс. кандидатов, из которых более 130 тыс. представляют 36 политических партий и около 40 тыс. участвуют в кампаниях в порядке самовыдвижения. Всего зарегистрировано 156 тыс. кандидатов, отказано в регистрации чуть более чем 8 тыс. кандидатов и еще 7 тыс. утратили статус кандидата.

Выборы в этом году пройдут на более чем 56 тыс. постоянных избирательных участков. Кроме того, дополнительно образовано 592 временных участка, 295 из которых находятся в больницах, 187 — на судах, 45 — в местах содержания под стражей. Видеонаблюдение на предстоящих выборах будет организовано в 54 субъектах РФ.

Новые технологии

На предстоящих выборах ЦИК продолжил проведение целого ряда экспериментов по применению новых технологий для обеспечения качества избирательного процесса. В Москве будут работать 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители регионов, где проходят довыборы в Госдуму, выборы глав субъектов и депутатов заксобраний. На довыборах депутатов Госдумы по Ярославской и Курской областям будет использоваться дистанционное электронное голосование, которое пройдет с 11 по 13 сентября. Первое общественное тестирование системы онлайн-голосования проходило в ЦИК 31 августа. Явка в Курской области составила 26,58% (2 233 избирателя), в Ярославской — 16,96% (1 135), среди экспертов — 90,98% (222).

Согласно данным ЦИК, для голосования на цифровых избирательных участках в Москве было подано 6 942 заявления, а 31 571 избиратель из Курской и Ярославской областей изъявил желание проголосовать онлайн на довыборах депутатов Госдумы. Памфилова отмечала, что ЦИК планирует расширить эксперимент по дистанционному электронному голосованию перед выборами в Госдуму в 2021 году. По ее словам, следующие микропроекты по использованию онлайн-голосования "пойдут по текущим выборам, которые проходят каждые выходные". Глава ЦИК уточнила, что комиссия будет дорабатывать систему дистанционного электронного голосования "при каждом удобном случае в ряде регионов, серия экспериментов будет продолжаться беспрерывно".

Памфилова также подчеркивала, что использование системы дистанционного электронного голосования избавит от необходимости досрочного и надомного голосования. Кроме того, по ее словам, онлайн-голосование "удешевит весь процесс подготовки к выборам, на голосовании можно будет сэкономить массу бумаги, транспортные расходы и много всего другого".

Готовность и главная задача

Выступая 9 сентября с итоговым докладом о подготовке к проведению единого дня голосования, Памфилова сообщила, что избирательная система РФ полностью готова к проведению выборов. Глава ЦИК поставила перед всеми сотрудниками избирательной системы и участниками избирательного процесса задачу "провести предстоящий единый день голосования максимально прозрачно, открыто и честно".

Она назвала эту кампанию "одной из сложнейших", в том числе из-за фактора "многослойности и многовариантности". В качестве еще одного фактора Памфилова назвала проведение кампании на фоне пандемии, обусловившей необходимость проведения трехдневного голосования, чтобы сохранить здоровье граждан.

Глава ЦИК напомнила, что для нынешнего состава комиссии, который приступил к исполнению полномочий в марте 2016 года, это будет уже пятый единый день голосования. По ее словам, за эти годы члены комиссии приложили много усилий "для очищения, оздоровления и развития всей избирательной системы страны, вывели ее на новый качественный уровень".