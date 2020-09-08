Лукашенко открестился от планов выдать «вагнеровцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ открестился от планов выдать Украине задержанных бойцов ЧВК Вагнера. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью.

По словам Бабаяна, Лукашенко раскрыл подробности задержания «вагнеровцев». Он рассказал, что ему поступила информация, что в Белоруссию въехал автобус, в котором сидят 33 человека. Об этом сообщил водитель, «обычный белорус». Президент поручил спецслужбам контролировать перемещения пассажиров.

Через два-три часа председатель КГБ доложил, что не может гарантировать возможность отслеживать «действия этого отряда». Лукашенко распорядился задержать россиян, появилась информация, что они должны были лететь в Турцию. Президент попросил Москву и Киева прислать прокуроров, но никто не приехал.

Тогда его сын, советник по безопасности встретился с задержанными, извинился и спросил, куда они хотят уехать. Те ответили, что в Россию. По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы задержанных Украине, если бы Киев потребовал этого.

33 россиянина из ЧВК Вагнера были задержаны в Белоруссии 29 июля. Власти заявили, что они готовили массовые беспорядки перед президентскими выборами. Выяснилось, что некоторые из них имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию. Украина сочла это недружественным шагом.