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В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России 

РИА Новости 47 минут назад
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД РФ
Фото: РИА Новости
В МИД ФРГ назвали "давно запланированной встречей" предстоящий визит посла в российское внешнеполитическое ведомство в среду, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе германского МИД.

"У посла Германии в Москве завтра давно запланированная встреча в МИД России", — сообщили в пресс-службе.

Посол Германии Геза Андреас фон Гайр в среду прибудет на беседу в российский МИД, сообщили ранее РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Германия
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