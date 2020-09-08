В Германии прокомментировали вызов посла в МИД РФ

В МИД ФРГ назвали "давно запланированной встречей" предстоящий визит посла в российское внешнеполитическое ведомство в среду, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе германского МИД.
"У посла Германии в Москве завтра давно запланированная встреча в МИД России", — сообщили в пресс-службе.
Посол Германии Геза Андреас фон Гайр в среду прибудет на беседу в российский МИД, сообщили ранее РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.