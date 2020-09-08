Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский начал готовить амнистию для Ефремова 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Жириновский начал готовить амнистию для Ефремова
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал готовить проект амнистии, который в том числе может помочь приговоренному к восьми годам лишения свободы актеру Михаилу Ефремову. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь политика Александр Дюпин.
По словам Дюпина, партия попросит амнистировать тех, кто совершил «не самые страшные преступления», проект будет готов в 2021 году. Согласно инициативе, Ефремов сможет попасть под амнистию в связи с тем, что у него не было умысла совершить убийство, несмотря на то, что погиб человек и есть отягчающие обстоятельства.
Ранее адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский рассказал, что стороне защиты Ефремова стоило дать подтверждение микроинфаркта у актера в момент аварии — это могло бы спасти его от колонии. По словам Добровинского, это — «грандиозная ошибка» адвоката Ефремова, ведь он мог получить четыре года условно.
8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце, которое произошло вечером 8 июня. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб. Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года, также он должен будет выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.
Последние новости
Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком Колесникову задержали на границе с Украиной Колесникову задержали на границе с Украиной
Комментарии 1
Политика , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Жириновский , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение