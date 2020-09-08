Жириновский начал готовить амнистию для Ефремова 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал готовить проект амнистии, который в том числе может помочь приговоренному к восьми годам лишения свободы актеру Михаилу Ефремову . Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь политика Александр Дюпин.

По словам Дюпина, партия попросит амнистировать тех, кто совершил «не самые страшные преступления», проект будет готов в 2021 году. Согласно инициативе, Ефремов сможет попасть под амнистию в связи с тем, что у него не было умысла совершить убийство, несмотря на то, что погиб человек и есть отягчающие обстоятельства.

Ранее адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский рассказал, что стороне защиты Ефремова стоило дать подтверждение микроинфаркта у актера в момент аварии — это могло бы спасти его от колонии. По словам Добровинского, это — «грандиозная ошибка» адвоката Ефремова, ведь он мог получить четыре года условно.