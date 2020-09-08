Назван новый фаворит Путина 

Обсуждая со СМИ возможные последствия инцидента с Навальным для Путина, эксперт подчеркнул, что ситуация грозит главе государства «большими проблемами», поскольку возникает вопрос, насколько тщательно российские власти контролируют запасы химического оружия. При этом самый негативный сценарий для национального лидера, по мнению Белковского, станет «удар по вакцине от коронавируса», которой президент «страшно гордится». Путин, добавил политолог, в настоящее время сконцентрирован на разработках в сфере технологий.

«Этим сейчас непосредственно занимается его предполагаемая дочь Екатерина Тихонова, его ближайший друг Игорь Сечин, и, наконец, новый фаворит президента — Кирилл Дмитриев», — заявил Белковский.

Финансист Кирилл Дмитриев, как сообщал «Рамблер», возглавляет РФПИ с 2011 года. Ему 45 лет. Он окончил Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса. В 2010 году был включён в список молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе.