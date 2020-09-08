Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван новый фаворит Путина 

Павел Тиунов 1 час назад
Назван новый фаворит Путина
Фото: РИА Новости
Новым фаворитом президент России Владимира Путина является генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом журналистам «Собеседника» проговорился политолог Станислав Белковский.
Обсуждая со СМИ возможные последствия инцидента с Навальным для Путина, эксперт подчеркнул, что ситуация грозит главе государства «большими проблемами», поскольку возникает вопрос, насколько тщательно российские власти контролируют запасы химического оружия. При этом самый негативный сценарий для национального лидера, по мнению Белковского, станет «удар по вакцине от коронавируса», которой президент «страшно гордится». Путин, добавил политолог, в настоящее время сконцентрирован на разработках в сфере технологий.

«Этим сейчас непосредственно занимается его предполагаемая дочь Екатерина Тихонова, его ближайший друг Игорь Сечин, и, наконец, новый фаворит президента — Кирилл Дмитриев», — заявил Белковский.

Финансист Кирилл Дмитриев, как сообщал «Рамблер», возглавляет РФПИ с 2011 года. Ему 45 лет. Он окончил Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса. В 2010 году был включён в список молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе.
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Комментарии 5
Политика , Екатерина Тихонова , Станислав Белковский , Игорь Сечин , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
«Она же полуживая, два слова связать не может»
«Она же полуживая, два слова связать не может»
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение