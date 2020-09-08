«Берлин блефует»: Захарова сделала заявление 

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Громкое высказывание Захаровой прозвучало 8 сентября на встрече с журналистами. Она прокомментировала заявленный обмен информацией по делу предположительно отравленного российского оппозиционера между клиникой Chаrite, лабораторией Бундесвера и болгарскими экспертами.

Представитель отечественного внешнеполитического ведомства отметила, что наряду с вышеуказанной новостью глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что есть много свидетельств причастности российских властей к инциденту с блогером.

«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», -выразила свою позицию Захарова.