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«Берлин блефует»: Захарова сделала заявление 

Павел Тиунов 1 час назад
«Берлин блефует»: Захарова сделала заявление
Фото: РИА Новости
Немецким властям следует не стоит «хранить все в себе», поскольку «блеф» Берлина по ситуации с Навальным становится всем очевиден, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также обвинила руководство Германии в обслуживании «грязной политической возни», сообщает ТАСС.
Громкое высказывание Захаровой прозвучало 8 сентября на встрече с журналистами. Она прокомментировала заявленный обмен информацией по делу предположительно отравленного российского оппозиционера между клиникой Chаrite, лабораторией Бундесвера и болгарскими экспертами.
Представитель отечественного внешнеполитического ведомства отметила, что наряду с вышеуказанной новостью глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что есть много свидетельств причастности российских властей к инциденту с блогером.

«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», -выразила свою позицию Захарова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», канцлер Германии Ангела Меркель резко отреагировала на вывод немецких специалистов о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым токсическим веществом из группы "Новичок". Она подчеркнула, что ситуация явно указывает на то, что в отношении блогера было совершено преступление, а его самого таким образом пытаются заставить замолчать. Меркель добавила, что теперь российским властям предстоит ответить на несколько "неудобных вопросов".
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Алексей Навальный , Ангела Меркель , МИД , ИТАР-ТАСС , Германия
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