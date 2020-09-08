«Берлин блефует»: Захарова сделала заявление 

Немецким властям следует не стоит «хранить все в себе», поскольку «блеф» Берлина по ситуации с Навальным становится всем очевиден, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также обвинила руководство Германии в обслуживании «грязной политической возни», сообщает ТАСС.
Громкое высказывание Захаровой прозвучало 8 сентября на встрече с журналистами. Она прокомментировала заявленный обмен информацией по делу предположительно отравленного российского оппозиционера между клиникой Chаrite, лабораторией Бундесвера и болгарскими экспертами.
Представитель отечественного внешнеполитического ведомства отметила, что наряду с вышеуказанной новостью глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что есть много свидетельств причастности российских властей к инциденту с блогером.
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», -выразила свою позицию Захарова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», канцлер Германии Ангела Меркель резко отреагировала на вывод немецких специалистов о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым токсическим веществом из группы "Новичок". Она подчеркнула, что ситуация явно указывает на то, что в отношении блогера было совершено преступление, а его самого таким образом пытаются заставить замолчать. Меркель добавила, что теперь российским властям предстоит ответить на несколько "неудобных вопросов".