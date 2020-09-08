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The National Interest (США): как противодействовать крестовому походу России за сырой нефтью и ориентироваться в нюансах «Северного потока — 2» 

ИноСМИ 56 минут назад
США нужна нефть России, а Германии — «Северный поток-2»
Фото: © REUTERS, Maxim Shemetov
Пока супертанкеры доставляют российскую сырую нефть в Техас и Луизиану, американские законодатели демонстрируют свои санкционные мускулы, пытаясь помешать завершению строительства «Северного потока — 2», крайне важными для потребляющей много электроэнергии немецкой экономики.
Конгресс готовится ввести жесткие карательные санкции в отношении целого ряда европейских компаний, связанных с недостроенным пока трубопроводом «Северный поток — 2» между Россией и Германией. Эти санкции включены как в сенатскую версию, так и в версию Палаты представителей Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act), и после утверждения Конгрессом согласованный законопроект станет уже законом.
Эти новые санкции вызвали целый шквал критики в Германии, а некоторые законодатели в Берлине даже пригрозили введением контрсанкций. Частично подобная реакция связано с оценкой американского лицемерия, потому что в этом году Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером российской сырой нефти, а не только для транзита, а, в целом, на Америку приходится 12% экспорта российской сырой нефти.
По данным Управления энергетической информации Соединенных Штатов (United States Energy Information Administration), в первой половине этого года эта страна импортировала 68 миллионов баррелей или 9,3 миллиона тонн российской сырой нефти, и это самое большое количество за последние 16 лет. В результате Соединенные Штаты оказались между Голландией и Мальтой и стали вторым по значимости импортером российской нефти, однако указанные две страны импортируют нефть преимущественно для последующего транзита, тогда как Америка импортирует нефть для переработки и использования, и поэтому она занимает первое место среди иностранных потребителей российской нефти.
Причина этого состоит в том, что определенное количество нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в прибрежной зоне Мексиканского залива штата Техас и Луизианы, имеют установки каталитического крекинга, предназначенные для переработки очень тяжелых и содержащих большое количество серы сортов нефти, которая добывается в Венесуэле, однако в настоящее время ее поставки из этой страны невозможны из-за наших санкций, введенных в отношении существующего в Каракасе режима. По техническим причинам эти нефтеперерабатывающие предприятия не могут работать с более легкими и содержащими меньше серы сортами сырой нефти, которые, в основном, добываются в этой стране с использованием технологии фрекинга или гидроразрыва пласта. Исходя из соображений цены и транспортировки, эти нефтеперерабатывающие предприятие сделали выбор в пользу российской сырой нефти, и они не учитывали при этом более широкий контекст российско-американских отношений, не говоря уже о целом ряде введенных на законодательном уровне американских санкций в отношении режима в Москве.
Нужно прямо сказать — это отнюдь не маленькая кружка пива. Речь идет о больших деньгах, попадающих в кремлевские сундуки.
Поэтому понятны возникающие в Германии чувства, поскольку там считают наши возражения по поводу трубопровода «Северный поток — 2» и усиление Конгрессом нашей оппозиции с помощью жестких финансовых санкций проявлением такого подхода Вашингтона, который можно сформулировать так: «Делайте, что мы говорим, а не то, что мы сами делаем» (do as we say, not as we do). В конечном счете, если это неправильно — или даже порочно — для европейцев направлять свои евро в Россию для получения взамен углеводородов в виде природного газа, то почему тогда следует считать правильным направлять американские доллары в Россию для получения углеводородов в форме сырой нефти, хотя существуют другие источники?
Конечно же, нет никакого секрета в том, что трансатлантические отношения сегодня находятся в напряженном состоянии, особенно отношения США с Германией. Сегодня политические элиты Германии и Соединенных Штатов, включая членов Конгресса и Бундестага, больше не имеют глубоких и личных связей, существовавшие между нашими странами в период холодной войны. Слишком часто мы имеем дело с диалогом глухих между Вашингтоном и Берлином, а ситуация усугубляется еще и обязательством Германии — оно характерно для представителей всего политического спектра — поддерживать основанные на сотрудничестве рабочие отношения с Москвой. Подготовленные к введению санкции в отношении «Северного потока — 2» направлены против немецких фирм и физических лиц, а не против российских компаний и граждан. Это усиливает в Германии ощущение того, что Берлин становится жертвой Вашингтона. Не случайно самые пророссийские и самые антиамериканские настроения по поводу «Северного потока — 2» характерны для крайне правого и крайне левого крыла в Бундестаге, и частично это объясняется тем, что эти партии имеют слишком большое представительство в бывшей Восточной Германии, где этот трубопровод и должен войти на немецкую территорию, обеспечив тем самым новые рабочие места и экономическое процветание.
В настоящее время немцы видят супертанкеры, которые доставляют российскую сырую нефть в Техас и Луизиану, тогда как американские законодатели демонстрируют свои санкционные мускулы, пытаясь помешать завершению строительства трубопровода, который правительство федерального канцлера Ангелы Меркель и большинство политических лидеров в стране (включая представителей основных профсоюзов, банков и корпораций) считают, по сути, крайне важными для потребляющей много электроэнергии и ориентированной на экспорт немецкой экономики. Они не считают американский (или любой другой) сжиженный природный газ адекватной альтернативой. На самом деле, в Германии пока нет ни одного действующего терминала для приемки сжиженного природного газа. По мнению немецкого руководства, Германия обеспечила себе на несколько лет транзит природного газа через территорию Украины, и только масштабные поставки трубопроводного газа (не только из России) могут удовлетворить энергетические потребности Германии после отказа от ядерной и угольной энергетики.
Этот трансатлантический альянс, несомненно, нуждается в серьезных изменениях для того, чтобы европейцы вязли на себе бремя обеспечения своей собственной безопасности, которое в течение нескольких поколений возлагали на себе американцы. Вместе с тем, Америке в данный момент не нужен еще один источник напряженности со своими европейскими союзниками, прежде всего с Германией. Если Соединенные Штаты хотят лидировать с помощью примера, а не запугивания, то тогда решение вопроса о российских углеводородах является очевидным. Конгресс должен принять закон, применимый к американским фирмам, такой же, как был введен в отношении европейских фирм, а также ввести имеющие обратную силу финансовые санкции в отношении тех компаний, которые доставляют миллионы российской сырой нефти в Америку. Вот тогда Конгресс сможет без стыда смотреть через Атлантику.
The National Interest (США)
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Политика , Европа , Статьи , США , Бундестаг , The National Interest , Венесуэла , Германия , Мальта , Нидерланды
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