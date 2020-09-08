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Стало известно о заговоре против Путина 

Павел Тиунов 1 час назад
Стало известно о заговоре против Путина
Фото: РИА Новости
В российских государственных структурах работают предатели, которые организовали заговор против президента России Владимира Путина, заявил в интервью порталу «Гордон» бывший сокурсник главы государства по институту КГБ Юрий Швец. По его словам, информацию о национальном лидере американской разведке сливают сотрудники ФСБ, Минобороны и администрации президента.
Швец подчеркнул, что о сотрудничестве госслужащих с американцами ему стало известно из признания одного из «предателей».
Источник экс-сотрудника КГБ подчеркнул, что в настоящее время из числа представителей российских властей и силовых структур сформирована группа «заговорщиков», которая передает сведения в США.
Швец полагает, что речь идет о работе россиян с сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Американским спецслужбам, по его словам, передают сведения, которые могут «скомпрометировать» главу государства.
При этом Швец назвал одного из наиболее вероятных заговорщиков: им по, мнению экс-КГБ-шника, является политолог Валерий Соловей, который якобы публично заявил о своем сотрудничестве с американской разведкой. Иных доказательств существования заговора Швец не привел.
В январе 2019 года, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили о задержании в Сербии 21-летнего Армина Алибашича, подозреваемого в подготовке покушения на жизнь президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну. У молодого человека нашли оружие и химикаты для изготовления бомб, а также флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Комментарии 3
Политика , Юрий Швец , Валерий Соловей , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Исламское государство , ЦРУ
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