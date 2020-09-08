Стало известно о заговоре против Путина 

Швец подчеркнул, что о сотрудничестве госслужащих с американцами ему стало известно из признания одного из «предателей».

Источник экс-сотрудника КГБ подчеркнул, что в настоящее время из числа представителей российских властей и силовых структур сформирована группа «заговорщиков», которая передает сведения в США.

Швец полагает, что речь идет о работе россиян с сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Американским спецслужбам, по его словам, передают сведения, которые могут «скомпрометировать» главу государства.

При этом Швец назвал одного из наиболее вероятных заговорщиков: им по, мнению экс-КГБ-шника, является политолог Валерий Соловей , который якобы публично заявил о своем сотрудничестве с американской разведкой. Иных доказательств существования заговора Швец не привел.