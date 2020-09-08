В Кремле высказались о похищении Колесниковой

Колесникова, как сообщал «Рамблер», — член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии и соосновательница политической партии «Вместе».

Вчера средства массовой информации сообщили, что неизвестные люди похитили ее в Минске, а в пресс-службе КС рассказали, что Колесникова и еще двое членов КС, Иван Кравцов и Антон Родненков, не выходят на связь. Сегодня СМИ сообщили, что Колесникова, Кравцов и Родненков совершили попытку незаконно пересечь границу с Украиной, Кравцову и Родненкову это удалось, а Колесниковой нет, она была задержана.

Тем временем в Министерстве внутренних дел ( МВД ) Украины сообщили, что оппозиционеры были насильно выдворены из Белоруссии, а пресса — что Колесниковой удалось остаться в стране, порвав паспорт. В Государственном пограничном комитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой.

«Мы не знаем, что с ней (Колесниковой. — Прим. ред.) произошло, потому что поступает разная информация. Надеемся, ситуация будет прояснена», — прокомментировал Песков.

Также он назвал похищения людей тем, что никоим образом нельзя одобрить, но и призвал отличать похищение от задержания в строгом соответствии с законом.