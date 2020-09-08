В Кремле высказались о задержании Колесниковой

Песков отметил, "похищение людей" — это то, что нельзя одобрить, но нужно отделять похищения от задержаний.

По его словам, в Кремле в данный момент не обладают детальной информацией.

"Мы не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло. Поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим заявления, которые внесут ясность в том, что же произошло", — сказал представитель Кремля.

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