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В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым

РИА Новости
4 часа назад
ООН не пользуется возможностью направить мониторинговую миссию в Крым, прикрываясь формальными причинами, заявил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
ООН уклоняется от визита в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину.
"На территории, где происходят различные гуманитарные и экологические катастрофы, миссия ООН пребывает, а на территорию Крыма они, оказывается, прибыть не могут. Могут прибыть, была бы только воля и желание, другое дело, что у них нет ни того ни другого. Есть абсолютная примитивность в ответах, которые они постоянно шлют", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, если бы в ООН были по-настоящему заинтересованы узнать, что происходит в Крыму, то уже бы десятки раз изыскали возможность посетить полуостров.
"Они это не делают, прячась за совершенно формальные причины", - сказал Цеков.
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.
Политика,Сергей Цеков,Управление ООН по правам человека,Совет Федерации,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Украина,
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