ООН уклоняется от визита в Крым

По его словам, если бы в ООН были по-настоящему заинтересованы узнать, что происходит в Крыму, то уже бы десятки раз изыскали возможность посетить полуостров.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.